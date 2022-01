Brussels coronaprotest beëindigd, rellen in buurt van metrostation

In Brussel is een grootschalige demonstratie tegen het coronabeleid uitgedraaid op rellen. De politie is begonnen met het ontruimen van het Jubelpark in de Europese wijk, waar vanmiddag volgens de politie zo'n 50.000 betogers bijeenkwamen.

Toch is nog altijd onrustig in de Brusselse hoofdstad, onder meer bij een metrostation in de buurt van het Jubelpark. Een verslaggever van de Vlaamse omroep VRT, die ter plaatse is, spreekt van een dubbel beeld. "Er waren duizenden mensen die zeiden dat ze vreedzaam kwamen betogen, daarnaast zijn er enkele honderden betogers die bleven rellen."

Op sociale media worden onderstaande beelden veel gedeeld. Te zien is dat relschoppers een dranghek op een agent gooien bij de ingang van het metrostation: