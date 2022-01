Michelle de Jong troeft Wüst af op NK sprint, Snel pakt titel bij mannen

Michelle de Jong troeft Wüst af op NK sprint: 'Moet nog tot me doordringen' - NOS

De 22-jarige De Jong had na een sterke 500 meter eerder op de dag de leiding in het klassement overgenomen van Wüst en begon met een voorsprong van 1,44 seconde op haar 35-jarige ploeggenote aan de tweede 1.000 meter.

Ze kwamen ongeveer tegelijkertijd de bocht uit, waardoor er een lastige kruising ontstond. Wüst, die in 2017 de nationale sprinttitel veroverde, probeerde voorlangs te kruisen, maar dat lukte niet meer. Ze werd gediskwalificeerd en uit de uitslag gehaald, omdat ze De Jong had gehinderd.

Afscheid Ter Mors in stijl

De Jong zette nog wel de tweede tijd neer op de 1.000 meter. De overwinning was voor Jorien ter Mors, die voorafgaand aan de tweede dag van het sprinttoernooi had aangekondigd na de NK een punt achter haar carrière te zetten. In het klassement eindigde ze net buiten het podium.