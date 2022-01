Michelle de Jong neemt leiding NK sprint over van Wüst, Snel leidt in mannentoernooi

Michelle de Jong heeft na een sterke 500 meter de leiding op de Daikin NK sprint overgenomen van Ireen Wüst. Bij de mannen gaat Tijmen Snel nog altijd aan de leiding.

Bij afwezigheid van de twee beste Nederlandse sprinters - Femke Kok en Jutta Leerdam - ging de strijd op de 500 meter tussen De Jong en Dione Voskamp. Zaterdag zegevierde Voskamp nipt, maar op de tweede 500 meter was De Jong de snelste. Ze dook als enige onder de 38 seconden.

De Jong versloeg in de slotrit haar ploeggenote Wüst, die na de eerste dag aan de leiding ging. Wüst zette de achtste tijd neer en zakte daardoor naar de derde plaats in het klassement.

Met alleen de 1.000 meter nog te gaan, verdedigt De Jong een voorsprong van 1,44 seconden in het klassement op Wüst, die zaterdag de snelste was op de kilometer. Marrit Fledderus klom dankzij een goede tijd op de 500 meter naar de tweede plaats in het klassement. Zij moet 1,28 seconden goedmaken op De Jong voor de nationale titel.

Ruime voorsprong Snel

Bij het sprinttoernooi van de mannen blijft het eveneens spannend tot de laatste afstand. Snel, die zaterdag derde werd op de 500 meter, was zondag de snelste op de kortste sprintafstand. Hij zette als enige een 34'er neer.

Janno Botman bleef net boven de grens van de 35 seconden, maar reed wel een persoonlijk record. Met een tijd van 35,03 bleef hij Ronald Mulder 0,09 voor.

Snel heeft in het klassement een voorsprong van 1,46 seconden op nummer twee Botman. Lennart Velema staat derde op 1,94 van Snel, die zaterdag veruit de snelste was op de eerste 1.000 meter.