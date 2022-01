Ex-formateur Remkes: stop met openbare kritiek op Kamervoorzitter

Remkes vindt dat Kamerleden beter moeten nadenken over hun eigen werkwijze en hun manier van vragen stellen. VVD-fractievoorzitter Hermans kreeg 3,5 uur allerlei vragen. "Het was een gênante vertoning. Iedereen moest zijn plasje doen," aldus Remkes.

Remkes uitte in het tv-programma Buitenhof kritiek op de aanpak van de Kamerleden de afgelopen week. Een Kamervoorzitter heeft steun nodig. "Je moet haar rol in het openbaar niet ter discussie stellen."

Donderdag bij het coronadebat greep Bergkamp overigens steviger in. Ze ontnam het FvD-Kamerlid Van Meijeren het woord toen hij opriep tot wetteloosheid. Bergkamp zei hem dat dergelijke oproepen niet zijn toegestaan in de Tweede Kamer.

Remkes hoopt dat het debat in de Tweede Kamer beter wordt gevoerd. Samen met Wouter Koolmees keek hij in Buitenhof terug op de formatie van het kabinet-Rutte IV. Over de persoonlijke aanval van D66-leider Kaag op Rutte, begin september was hij "not amused", zei hij. "Dit is wel een hele valse start", aldus Remkes.

Dat er vanuit D66-kringen opmerkingen tegen de pers werden gemaakt over het drankgebruik van Remkes, heeft hem "vanzelfsprekend" geraakt, zei hij op een vraag hierover. Hij wil er verder "geen woord aan vuil maken." Remkes: "In Den Haag is er een cultuur van elkaar kapot maken en niet heel laten."