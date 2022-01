Vos en Iserbyt in topvorm naar WK veldrijden na spectaculaire zeges in Hoogerheide

Iserbyt heeft langste adem in spectaculaire wereldbekerveldrit in Hoogerheide - NOS

Die fout kwam er ook: Van der Haar nam te veel risico in een afdaling, schoof onderuit en kreeg Hermans, Iserbyt en Corné van Kessel over zich heen getuimeld. Na afloop zou Van der Haar zich zelfs excuseren voor de val. "Ik baal van die val. Daarmee heb ik niet alleen mijn eigen wedstrijd, maar ook die van anderen om zeep geholpen. Dat is natuurlijk niet de bedoeling."

Iserbyt miste zijn start en moest in de achtervolging. Dat gold ook voor Tom Pidcock, maar het multitalent uit Leeds had drie ronden nodig om het gat op de razendsnel gestarte Lars van der Haar en Quinten Hermans te dichten. Eenmaal bij de twee koplopers stampte Pidcock door en lokte daarmee foutjes uit bij zijn metgezellen.

Pidcock ontsprong de dans en sloeg meteen een groot gat. Met nog vier ronden te gaan was de voorsprong van de ontketende Pidcock 15 seconden op het trio Iserbyt, Van der Haar en Michael Vanthourenhout.

Dansend op de pedalen over de Brabantse Wal leek Pidcock onbedreigd af te gaan op een bijzondere trilogie: hij won zijn eerste wereldbekerwedstrijd half december in Rucphen. In januari was hij de beste in Hulst en dus kon hij in Hoogerheide zijn derde wereldbekerveldrit winnen, alle in Nederland.

Bloedstollende slotfase

Niets bleek minder waar. Drie ronden voor het einde zette Iserbyt de turbo aan: Van der Haar moest als eerste passen en even later schakelde Vanthourenhout zichzelf uit met een fout tussen de balken.

Meter voor meter kroop Iserbyt richting Pidcock en in de voorlaatste ronde had hij de Brit te pakken. Daarna ontspon een bloedstollende slotfase, want ook Van der Haar en Vanthourenhout wisten nog terug te keren.