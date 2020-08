Politiek maakt zich op voor de verkiezingen

Kamer en kabinet kwamen eerder terug van vakantie vanwege de coronacrisis. Maar buiten het Binnenhof neemt de druk om een andere reden toe: over ruim een half jaar wordt er een nieuwe Tweede Kamer gekozen. De komende dagen nemen we een kijkje we achter de schermen bij de partijen. Met vandaag: Wie zet je op je kandidatenlijst? We gaan op pad met PvdA, VVD en DENK. In de studio is Arjan Noorlander.