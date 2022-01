Feyenoord na rust freewheelend langs NEC: 4-1

Feyenoord blijft in het spoor van PSV en Ajax na een simpele zege bij NEC. Het werd in Nijmegen 4-1, met onder meer twee treffers van Orkun Kökcü. Na de nederlaag van vorige week tegen Vitesse een opsteker.

Eind september eindigde het treffen in Rotterdam in een spectaculaire 5-3 en ook ditmaal konden de neutrale toeschouwers hun hart ophalen. Na een gelijke stand bij rust nam Feyenoord vervolgens ruim afstand.

Goal Schöne

En dat was geheel volgens het beeld van de wedstrijd. De ploeg van trainer Arne Slot had in de eerste helft al de overhand, maar Feyenoord kwam door een slordigheid van Lutsharel Geertruida op achterstand. Hij kopte de bal slecht weg en gaf Lasse Schöne daarmee de kans toe te slaan in de korte hoek.

De mogelijkheden aan beide zijden stapelden zich op, met de doelmannen Mattijs Branderhorst en Justin Bijlow in een onderscheidende rol.