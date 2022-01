Voetbalsters FC Twente terug aan kop na overtuigende zege in topper tegen PSV

De voetbalsters van FC Twente hebben de koppositie in de eredivisie vrouwen heroverd. In de topper tegen nummer drie PSV was de regerend landskampioen duidelijk de betere en dat leverde een verdiende 3-1 zege op.

Scheidsrechter Shola Shukrula zag een bewuste terugspeelbal in een onhandige verdedigende actie van Anika Rodriguez en besloot tot een indirecte vrije trap op een meter of drie van het doel van PSV.

Nadat Twente-aanvoerster Renate Janssen in de eerste helft al een keer vrij voor keepster Sari van Veenendaal was opgedoken, kwam de thuisploeg tien minuten voor rust op curieuze wijze op voorsprong.

Spannend werd het niet, want vijf minuten later stond het alweer 3-1 voor Twente. Stolze schoot knap raak met een lage krul in de verre hoek en even later draaide Kalma kalmpjes om haar as om haar 22ste van het seizoen binnen te schieten.

Dat de 4-1 niet op het scorebord kwam mag een wonder heten. Tien minuten voor tijd schoot Jansen hard op de vuisten van keepster Van Veenendaal, kopte Kalma de rebound op de lat en de derde poging van Wieke Kaptein ging weliswaar in het doel, maar kreeg geen genade in de ogen van de arbitrage.