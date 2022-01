Nationale allroundtitels voor Conijn en Bosker: 'Heel veel blijdschap'

De 20-jarige Conijn verdedigde op de 5.000 meter een voorsprong van ruim vier seconden op Joy Beune, die eerder op de dag de 1.500 meter had gewonnen. De nummers een en twee van het klassement reden in de slotrit tegen elkaar.

Beune, die in 2019 al eens tweede werd op de NK allround, zette de aanval in en reed een aantal ronden enkele seconden voor Conijn uit. De klassementsleidster liet zich echter niet intimideren en ging in de tegenaanval. Ze versnelde, haalde Beune in en liet haar concurrente vervolgens ver achter zich.

"Heel veel blijdschap", omschreef Conijn na afloop haar gevoel. "Ik voelde elke keer dat ze onderdoor wilde komen. Ik had zoiets van: ik moet me nu niet gek laten maken en me op m'n technische punten focussen. Ik voelde wel dat ik die versnelling nog in me had."