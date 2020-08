Toerisme Athene getroffen door corona, 'dit is slechtste seizoen ooit'

"We hebben ongeveer 90 procent minder klanten. Er zijn heel weinig toeristen, dat zie je zelf." Het buitenterras is leeg en twee uur later zijn er maar een paar tafeltjes bezet.

"Het is het slechtste seizoen dat we ooit hebben meegemaakt", zegt ober Iraklis, die werkt in een café-restaurant in de Plaka, de toeristische wijk aan de voet van de Akropolis. Daar komen meestal veel toeristen terecht na een bezoek aan de bezienswaardigheden.

Een gewone dag in augustus in Athene. Kleine groepen toeristen slenteren door het wandelgebied rond de Akropolis. Een paar muzikanten proberen wat euro's te verdienen, enkele oudere vrouwen verkopen sieraden. Het geluid van de krekels overstemt alles.

De meeste winkels in de Plaka zijn wel open, maar veel wordt er niet verkocht. "Ik worstel om 10 procent omzet te halen in vergelijking met vorig jaar", verzucht Kostas Panagopoulos. "Maar dat gaat denk ik ook niet lukken. Het is een verloren seizoen." Hij is eigenaar van een zaak met traditionele Griekse producten, zoals wijn, honing en van olijfhout gemaakte gebruiksartikelen.

"Er komen alleen Europese toeristen dit jaar, en dan ook nog een beperkt aantal. Geen Aziaten, Amerikanen of Russen." Hij prijst zich gelukkig dat het zijn eigen zaak is. "Doorvechten, en dan volgende jaar een herstart. En hoop houden."

Optimisme is verdwenen

Wat de ondernemers in Athene het meest vrezen is een tweede coronagolf, nu zij zien dat het aantal besmettingen elders in Europa ook weer omhooggaat.

Het Byron Hotel was in juni een van de weinige hotels die opengingen in de Plaka. Het wordt gerund door de familie Mitsiopoulos en zoon Dimitris was toen nog wel optimistisch. "Juli was oké, we hebben een bezetting van 90 procent gehad. Omdat we zo'n beetje als enige open waren, kwamen toeristen in de Plaka bij ons terecht. Augustus begon ook goed, maar de afgelopen weken veranderde dat."

Hij ziet de gevolgen van de beperkingen die reizigers worden opgelegd na de recente piek in coronagevallen. "We hebben een beperkt aantal annuleringen, maar vooral minder nieuwe reserveringen, het toerisme loopt weer terug." Maar hij zal het hotel open houden. "De zaak moet levend blijven."

Ook in Griekenland zelf loopt het aantal besmettingen weer op, dat ligt nu boven de 200 per dag. "Dat is minder dan in andere Europese landen", zegt Mitsiopoulos, "maar we zijn wel bezorgd."

En ook in Griekenland zijn er lokaal nieuwe beperkingen. Zo behoort Athene tot de gebieden waar bars en restaurants tussen middernacht en 07.00 uur gesloten moeten zijn.