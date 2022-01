Ingeleverde hamster in Hongkong test positief op corona

Een van de hamsters die in Hongkong zijn afgestaan aan de autoriteiten, blijkt besmet met het coronavirus. De autoriteiten riepen deze week op om hamsters in te leveren, nadat een aantal hamsters besmet bleek met het coronavirus. Tot nu toe zijn zeker 2200 hamsters gedood.

De besmette hamster is het eerste dier dat door een particulier werd ingeleverd en positief testte. Eerdere besmettingen werden bij hamsters uit dierenwinkels vastgesteld.

De uitbraak is deels te wijten aan besmette hamsters die op 22 december en 7 januari werden geïmporteerd uit Nederland. De eigenaar van een dierenwinkel waar de hamsters verbleven, testte positief en besmette vervolgens zelf anderen. Dat zou hebben geleid tot een toename in het aantal besmettingen.

De autoriteiten roepen op om alle hamsters die na 22 december in huis zijn genomen, in te leveren.

De besmettingen vinden met name plaats in het district Kwai Chung; daar waren tot gisteren 105 mensen positief getest. Honderden huishoudens in het district moeten in lockdown. De inwoners krijgen drie keer per dag eten geleverd en worden massaal getest.

'Verzet is irrationeel'

Het ruimen van de hamsters stuitte ook op veel verzet, onder meer van dierenwelzijnorganisaties. Op sociale media zijn initiatieven ontstaan om de knaagdieren te adopteren van mensen die van ze af willen. "We drukken diereneigenaren op het hart niet in paniek te raken of hun huisdieren in de steek laten", schrijft een van de organisaties.

De autoriteiten blijven echter bij hun oproep en bestempelen het verzet als irrationeel. De hoogste bestuurder van Hongkong, Carrie Lam, zei dat ze begrijpt dat huisdiereigenaren niet blij zijn, maar benadrukte dat het indammen van de uitbraak de grootste prioriteit zou moeten zijn.