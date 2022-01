Sauerbreij ondanks blinde paniek naar goud: 'Wat als het wéér mis zou gaan?'

Alles en iedereen in Nederland had zijn vertrouwen in haar opgezegd. Ze moest, zoals ze het zelf twaalf jaar later in Andere Tijden Sport verwoordt, "een tsunami aan negativiteit" overwinnen. Maar dat deed ze. En Nicolien Sauerbreij slalomde in 2010 naar de eerste gouden medaille ooit voor Nederland in de sneeuw.

Ze had er de kwaliteiten voor, dat vooropgesteld. En ze stak in een bloedvorm. Maar wat Sauerbreij óók dreef die dag op de flanken van de Canadese Cypress Mountain, was "blinde paniek".