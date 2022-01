Lagerhuislid: ik moest weg als minister vanwege mijn 'moslimheid'

Het Britse Conservatieve Lagerhuislid Nusrat Ghani zegt dat ze is ontslagen als minister vanwege haar geloof. Ghani werd in 2018 minister van Transport in de regering van premier Johnson en in 2020 werd ze bij een herschikking vervangen. Tegen kwaliteitskrant The Sunday Times zegt ze dat haar te kennen is gegeven dat dat was omdat haar 'moslimheid' - muslimness zoals dat werd genoemd in dat gesprek - een probleem was.

"Het voelde als een stomp in de maag", zegt Ghani, die destijds de eerste islamitische vrouw op een ministerspost was in een Britse regering. "Ik voelde me vernederd en machteloos. Mij werd verteld bij een bijeenkomst in Downing Street dat mijn 'moslimheid' een probleem was genoemd en dat mijn status als 'vrouwelijke moslimminister' collega's ongemakkelijk maakte."

Ook zou men bezorgd zijn geweest dat Ghani niet loyaal was, omdat ze zich niet genoeg zou uitspreken tegen beschuldigingen van islamofobie aan het adres van de Conservatieven. Het parlementslid zegt dat haar duidelijk was dat haar partij vanwege haar geloof meer inspanning en loyaliteit van haar eiste dan van andere partijgenoten.

Zweep

Minister van Onderwijs Nadhim Zahawi reageerde geschokt op het artikel in de krant. Hij wil dat er een onderzoek komt naar de beschuldigingen van Ghani. "Er is geen plek voor islamofobie of wat voor vorm van racisme dan ook in onze Conservatieve partij. Nus Ghani is een vriendin, een collega en een briljant parlementariër." Vicepremier Raab zegt dat zo'n onderzoek kan worden gedaan als Ghani een klacht indient.

In gesprek met de krant beschuldigde Ghani niemand met naam en toenaam en zei ze alleen dat het iemand binnen de regering was die de uitspraken deed. Na publicatie van het interview maakte haar partijgenoot Mark Spencer bekend dat Ghani naar hem verwees, al noemt hij de beschuldiging vals en lasterlijk.

Spencer is de zogeheten chief whip van de Conservatieve partij, letterlijk de 'hoofdzweep', die Lagerhuisleden in het gareel moet houden. Dat kan gebeuren door een nadrukkelijk beroep op ze te doen als het er politiek op aankomt, maar er zijn ook verhalen bekend over whips die een 'dirt book' bijhielden over wat parlementariërs op hun kerfstok hebben. Ze confronteren ze desnoods met drankmisbruik of affaires om ze voor een stemming aan boord te krijgen. Ook aanbevelingen voor mooie of minder mooie baantjes of kantoren horen bij het gereedschap van de whip.

Pijnlijk moment

Chief whip Spencer zegt naar voren te treden om te voorkomen dat de andere whips onder vuur komen te liggen. Hij benadrukt dat hij Ghani destijds heeft opgeroepen een klacht tegen hem in te dienen, maar dat ze dat niet heeft gedaan. Zijzelf zegt dat haar werd verteld dat ze verstoten zou worden en dat haar carrière verwoest zou worden als ze de kwestie niet zou loslaten.

Het nieuws over het ontslag van Ghani komt op een pijnlijk moment voor de whips en de regering-Johnson. Afgelopen week kwam naar buiten dat er binnen de Conservatieve partij klachten zijn over whips die hebben gedreigd om te snijden in de financiën van kiesdistricten van afvallige Conservatieven. Parlementariër William Wragg, eveneens Conservatief, wil hiermee naar de politie stappen.

Verder ligt Johnson sowieso al zwaar onder vuur na alle onthullingen over lockdownfeestjes in zijn ambtswoning. Ook in zijn eigen partij groeit de ergernis daarover. Britse media speculeren al dagen over een mogelijke vertrouwensstemming, waarmee Johnson weggestuurd zou kunnen worden. Komende week worden de conclusies verwacht van een onderzoek naar de feestjes.