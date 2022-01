Zaalvoetballers klaar voor Portugal: 'Zij gaan ook naar de wc, zij stinken ook'

Maar zo makkelijk als dat klinkt, is het niet. Portugal is titelhouder en bovendien wereldkampioen. "Ze zijn echt heel goed. Fit, stevig, sterk. Ze beheersen het hele spelletje."

Een tweede zege zondag op Portugal en de doelstelling, een plek in de kwartfinales, is al meteen bereikt.

"De droomstart waar iedereen op had gehoopt", blikt speler Jordany Martinus terug op de start op het EK zaalvoetbal. Oranje won woensdag met 3-2 van Oekraïne bij het toernooi in eigen land.

Maar daardoor geeft Nederland zich niet bij voorbaat al gewonnen. "Wij moeten doen wat we tegen Oekraïne deden. Het hoofd niet laten hangen als we achterkomen."

Martinus denkt graag in mogelijkheden. "Wat wij kunnen? Bij de vorige interlands tegen Portugal, afgelopen november, hebben we het goed gedaan. Zeker in de tweede wedstrijd. Als we dezelfde passie kunnen opbrengen, kunnen we er misschien net even iets meer uithalen."

Hij verwijst naar oefenpotjes die in een 3-0 en een 5-3 nederlaag eindigden.