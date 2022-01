Pegula zet de toon voor geliefde Buffalo Bills en bereikt kwartfinales in Melbourne

De 27-jarige Pegula haalde vorig jaar in Melbourne voor het eerst de laatste acht van een grandslamtoernooi. Sakkari stond vorig jaar op zowel Roland Garros als de US Open in de halve finales.

De defensief ingestelde Pegula had een duidelijke tactiek: zorg ervoor dat de Griekse hardhitter onder de brandende zon uitgeput raakt. De eerste set ging nog gelijk op, maar nadat de Amerikaanse de tiebreak had gewonnen, vloeiden bij haar opponente de krachten weg.

Maria Sakkari is in de vierde ronde van de Australian Open uitgeschakeld. De als vijfde geplaatste Griekse was met 6-7 (0), 3-6 niet opgewassen tegen de Amerikaanse Jessica Pegula (WTA-21).

Na haar vorige overwinning op de Australian Open - ze won in de derde ronde van de Spaanse Nuria Párrizas Díaz - schreef Pegula een boodschap voor de Bills op de cameralens in plaats van de gebruikelijke handtekening.

Terry en Kim Pegula, de ouders van Jessica, namen de roemruchte American Football-club in 2014 over en troefden daarbij onder anderen Donald Trump af. Sindsdien gaat het de Bills voor de wind: in de laatste vijf jaar werd vier keer de play-offs bereikt. Vorig seizoen strandden de Bills op de drempel van de Super Bowl tegen Kansas City Chiefs.

Voor Pegula betekent de zege dat ze ontspannen kan gaan kijken naar de kraker in de play-offs van de NFL tussen Kansas City Chiefs en haar geliefde Buffalo Bills. Die voorkeur is niet zomaar: de Bills zijn namelijk in handen van de familie Pegula.

Die wedstrijd begint om 00.30 uur Nederlandse tijd. Dan is het 10.30 uur in Melbourne.

Of het aan die aansporing lag of niet, maar de Bills maakten in hun eerste play-offduel gehakt van de grote rivaal New England Patriots. En nu wacht opnieuw de kraker tegen Kansas City Chiefs.

Keys schiet met scherp

Of Pegula's landgenote Madison Keys ook een NFL-liefhebber is, is ons niet bekend. Feit is wel dat ook Keys zich overtuigend plaatste voor de kwartfinales in Melbourne. De Amerikaanse hardhitter was met 6-3, 6-1 te sterk voor Paula Badosa.

De voormalig finaliste van de US Open stond jaren in de top-20, maar is door blessures buiten de top-50 gevallen. De 26-jarige speelster had het tegen de nummer zes van de wereld echter weer flink op de heupen.