Gravenberch genoot als enige Ajacied bij afstraffing in Eindhoven: 'Bijzonder'

23 september 2018. Een datum die in Eindhoven nog altijd in het geheugen gegrift staat. En een dag die door Ajacieden liefst zo snel mogelijk vergeten wordt. Op eentje na: Ryan Gravenberch. "Ik maakte mijn debuut", zegt de middenvelder, inmiddels basisspeler en tienvoudig international, glunderend. "We stonden 3-0 achter en vlak voor tijd mocht ik erin. Niet zo'n mooie wedstrijd, maar voor mezelf wel een heel bijzonder moment." Acht minuten mocht Gravenberch (16 jaar, 4 maanden en 7 dagen) meedoen tegen PSV, dat de Amsterdammers die middag een draai om de oren geeft. PSV wint met 3-0, dezelfde score als een paar maanden eerder in de - voorlopig laatste - kampioenswedstrijd van de Eindhovenaren.

Rollen omgedraaid De laatste jaren zijn de rollen omgedraaid. In 2019 vierde trainer Ten Hag voor het eerst de landstitel met Ajax en de club bereikte dat seizoen bovendien de halve finales van de Champions League. In het afgebroken coronaseizoen werd Ajax als eerste geklasseerd en vorig seizoen was de landstitel ver voor het einde van de competitie al een feit. Boze tongen beweerden dat de kloof tussen de Amsterdammers, met dank aan de stroom aan Champions League-inkomsten, en de rest van de eredivisie niet meer te overbruggen zou zijn. De realiteit is anders. PSV ontvangt Ajax vanmiddag om 14.30 uur als koploper in de eredivisie en kan bij een overwinning een gat van vier punten slaan naar de Amsterdammers. Een 'Vorentscheidung', zoals de Duitse coach van de Eindhovenaren het zou noemen.

Hij is nog altijd een tiener, maar halverwege zijn tweede seizoen als basisspeler en Oranje-international wordt er wel wat verwacht van de middenvelder. Dit seizoen krijgt Gravenberch ook steeds vaker kritiek, ook van zijn eigen trainer. Opvallend genoeg toonde Ten Hag zich uitgerekend na de 5-0 zege op PSV eerder dit seizoen ontevreden over het spel van Gravenberch. Daarbij ging het vooral over de slordigheid die soms in zijn spel sluipt. En ook aanvallend zit Gravenberch nog lang niet aan zijn plafond. "Ik speel wat hoger op het veld, aanvallender en daar hoort ook rendement bij."

Doelpunten dus, maar daar schort het nog weleens aan bij de middenvelder. Hoeveel doelpunten maakte hij dit seizoen? "Eentje maar", zegt Gravenberch bijna giechelend. "Misschien kan ik wel wat meer goaltjes meepikken."

'Contractbesprekingen laat ik over aan Raiola' In de eredivisie geldt hij eigenlijk al niet meer als talent. Maar internationaal prijkt zijn naam allang op de scoutingslijsten van alle grote topclubs. Het contract van Gravenberch loopt nog anderhalf jaar door. "Er worden gesprekken gevoerd. Ik heb nu nog gewoon een contract met Ajax en volgend seizoen ook. De gesprekken laat ik aan mijn zaakwaarnemer over, daar houd ik mij niet mee bezig."

Dat klinkt geruststellend. Maar met een zaakwaarnemer als Mino Raiola weet je het nooit. Was het niet Raiola die Brian Brobbey adviseerde zijn contract niet te verlengen om hem vervolgens bij RB Leipzig onder te brengen. Deze winter keerde Brobbey terug. "Ik denk dat het bij iedereen anders is. Natuurlijk praat ik er weleens over met Brian, hoe hij het heeft ervaren in het buitenland. Maar dat mag geen dingetje zijn voor mij."

Ook ging Ryan Gravenberch nog even in op de mogelijke komst van Mohamed Ihattaren naar Amsterdam. "Ik speel al sinds de F1 tegen Mootje, hij is een heel goede speler. Als hij komt en weer fit wordt, dan zou hij een versterking kunnen zijn. Waarom niet?"