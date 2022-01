Zverev laat zich verrassen door Shapovalov, Nadal dichter bij 21ste titel

Alexander Zverev is op de Australian Open in de vierde ronde gestrand. Het derde reekshoofd had totaal zijn dag niet en verloor van de Canadees Denis Shapovalov (ATP-14): 3-6, 6-7 (5), 6-3.

De 24-jarige Duitser had in Melbourne nog geen set verloren, maar binnen 39 minuten was dat statistiekje naar de prullenbak verwezen. Hij verloor in de tweede set direct zijn opslag, sloeg z'n racket aan diggelen en kreeg daarvoor een waarschuwing van de umpire.

Zverev speelt met de rug tegen de muur vaak zijn beste tennis, maar daar was nu helemaal geen sprake van. Ogenschijnlijk gelaten accepteerde hij dat Shapovalov dit keer een maatje te groot was.