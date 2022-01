Wekdienst 23/1: Taliban praat in Oslo over humanitaire hulp • Wake voor overleden Dean

Goedemorgen! Er is vanmorgen een samenkomst met motoren in de Belgische plaats Zwijndrecht ter nagedachtenis aan de overleden peuter Dean. En de Taliban gaan in Olso praten over humanitaire hulp voor Afghanistan.

Vandaag is opnieuw een grijze dag met in de ochtend regionaal wat nevel. Het wordt een graad of 7 en in de middag komt in het westen de zon er even bij. De komende dagen blijft het overwegend bewolkt. Het blijft hierbij erg zacht voor deze tijd van het jaar.

Weer 23/1 - Weerplaza

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. Bekijk hier de dienstregeling voor het spoor. Wat kun je vandaag verwachten? Vanmorgen is er een samenkomst met motoren in de Belgische plaats Zwijndrecht, ter nagedachtenis aan de Vlaamse peuter Dean. Het jongetje werd maandag dood aangetroffen op Neeltje Jans in het Zeeuwse dorp Vrouwenpolder.

Om 17.30 uur speelt Nederland tegen Portugal in het EK zaalvoetbal, dat dit jaar in Nederland wordt gehouden. De wedstrijd is rechtstreeks te zien op NOS.nl, in de NOS-app en op NPO 1.

Miljoenen mensen in Afghanistan dreigen deze winter te verhongeren. Volgens de Noorse regering is het daarom hoog tijd om te praten over humanitaire hulp. Dat gebeurt in Oslo, waar ook de Taliban aan tafel zitten tijdens de gesprekken.

Ajax speelt vandaag tegen PSV. In de laatste wedstrijd tussen de topclubs werd PSV in Amsterdam afgedroogd met 5-0. In de strijd om de Johan Cruijff Schaal werd wel gewonnen van Ajax (0-4). Die wedstrijd biedt dus houvast voor de Eindhovenaren. Het duel is live te volgen via Langs de Lijn op NPO Radio 1 en het liveblog op NOS.nl en in de NOS-app.

Voorafgaand aan die wedstrijd voeren politiebonden een korte actie tegen de hoge werkdruk en "chronische onderbezetting" bij de politie. Ze leggen een uur het werk neer voor een vakbondsbijeenkomst. Wat heb je gemist? Voor de Britse premier Boris Johnson wordt het een spannende week. Zijn positie is wankeler dan ooit na meerdere onthullingen over lockdownfeestjes in zijn ambtswoning. Vooral het bring your own booze-feestje in 2020 veroorzaakte veel verontwaardiging. Het werd gehouden in een periode dat de Britse regering een strenge lockdown had ingesteld voor het hele land. Er wordt nu onderzoek gedaan naar de feestjes door ambtenaar Sue Gray, die komende week met resultaten naar buiten komt. Als de conclusies van Gray niet mals zijn, zal de roep om Johnsons vertrek weer luid klinken.

Ander nieuws uit de nacht: Britse minister: Rusland wil pro-Russische leider in Oekraïne aan de macht helpen: de voormalige Oekraïense parlementariër Jevgeni Moerajev zou een potentiële kandidaat zijn voor die functie. Het ministerie van Buitenlandse Zaken wil niet zeggen waar de informatie vandaan komt.

Haagse band Di-rect wint Popprijs 2021: de muzikanten kregen de award tijdens een digitale editie van popfestival Noorderslag in Groningen. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan een band of artiest die de belangrijkste bijdrage heeft geleverd aan de Nederlandse popmuziek.

Franse soloroeier (75) omgekomen bij zijn poging de Oceaan over te steken: Jean-Jacques Savin was op 1 januari vanuit het zuiden van Portugal vertrokken voor een solo-roeitocht van drie maanden. Gisteren werd zijn lichaam aangetroffen in zijn omgeslagen roeiboot voor de kust van de Azoren. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd.

En dan nog even dit: Een gletsjer op Antarctica baart klimaatonderzoekers zorgen. De ijsmassa, met de naam Thwaites, is even groot als Groot-Brittannië en vertoont door de opwarming van de aarde steeds grotere scheuren. Hierdoor kan het landijs sneller in de zee stromen, wat duidelijk te zien is in een timelapse van de afgelopen zeven jaar van de TU Delft.

Zo veranderde de Thwaites-gletsjer sinds oktober 2014 - NOS