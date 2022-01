Gakpo doet alles anders dan maatje Ihattaren: 'Hoop het beste voor hem'

Jeugdspelers Cody Gakpo en Mohamed Ihattaren stonden jarenlang symbool voor de toekomst van PSV. Het contrast tussen de twee is momenteel levensgroot. De stoïcijnse Gakpo vervolgde zijn pad omhoog en groeide in Eindhoven uit tot sleutelspeler van de hoofdmacht. Ihattaren nam een andere afslag en raakte het spoor volledig bijster. "Ik hoop voor hem dat hij gewoon lekker aan spelen toekomt en weer gaat laten zien dat hij heel goed kan voetballen", zegt Gakpo over zijn oude maatje, die in de belangstelling staat van Ajax. Gakpo zou het zonde vinden als hij naar de concurrent zou gaan, maar gunt hem tegelijkertijd een wederopstanding. "Ik heb er gemengde gevoelens bij. Ik ken hem al heel lang. Het is een heel goede jongen en hoop het beste voor hem. Als dat bij de concurrent is, dan is dat maar zo."

Cody Gakpo knuffelt Mohamed Ihattaren - Pro Shots

Het tekent de mens Gakpo. In tegenstelling tot zijn oud-teamgenoot is hij zelden op een foutje te betrappen. Hij zegt de juiste dingen, maakt de goede keuzes en is immer de rust zelve. Ook op het veld maakt de buitenspeler een stormachtige ontwikkeling door. Hij heeft een duidelijk plan voor ogen en wil voordat hij naar het buitenland vertrekt eerst de beste zijn bij PSV. En dat lijkt dit seizoen te lukken; niet eerder was zijn rendement zo hoog.

Meeste goals & assists per 90 minuten in een Eredivisie-seizoen sinds 2000/01 (min. 1000 speelminuten):



Luis Suárez (2009/10) - 1.58

Mateja Kezman (2003/04) - 1.49

Cody Gakpo (2021/22) - 1.36

Klaas Jan Huntelaar (2018/19) - 1.36

Mateja Kezman (2002/03) - 1.35 — Bart Frouws (@bartf) January 16, 2022

Sinds dit seizoen is Gakpo ook tot reserve-aanvoerder gebombardeerd, achter Marco van Ginkel. Volgens Roger Schmidt was hij klaar voor meer verantwoordelijkheid. "Hij is al zo belangrijk voor ons, terwijl hij pas aan het begin van zijn carrière staat", aldus zijn trainer. "Nu heeft hij meer verantwoordelijkheden binnen de club. Hij is de identiteit van de club en daarom heel belangrijk voor de fans. Zijn persoonlijkheid is sterk genoeg om met deze verantwoordelijkheid om te gaan." Blessures PSV mist zondag een hoop spelers tegen Ajax. Zo zijn André Ramalho, Ibrahim Sangaré en Carlos Vinícius er niet bij vanwege blessures en de Afrika Cup en is Eran Zahavi pas net weer wedstrijdfit. Het zal voor een groot deel dus van Gakpo moeten komen, maar zelf ervaart hij dat niet zo. "Als topclub moet je selectie breed genoeg zijn om blessures op te vangen. Natuurlijk zijn het belangrijke spelers, maar dat mag bij ons geen excuus zijn."

Schmidt lyrisch over Gakpo: 'Hij is de identiteit van de club' - NOS

Hij is zelf gelukkig weer topfit. De 22-jarige aanvaller liep in oktober tegen Monaco een enkelblessure op en lag er een aantal weken uit. Hij keerde voor de winterstop al terug op het veld en voelt zich als vanouds. "Ik ben goed uit de winterstop gekomen, heb nergens meer last van en voel me honderd procent. Meestal kom je langzaam in vorm, maar daar is deze keer geen tijd voor. Ik moet er gewoon staan." Topwedstrijden Gakpo is zich er van bewust dat het dit seizoen in de topwedstrijden nog niet wil lukken met PSV. Niet alleen in de Europa League ging het mis in de cruciale wedstrijden tegen Real Sociedad (3-0) en AS Monaco (1-2), maar ook in de eredivisie ging de koploper keihard onderuit in de toppers.

Gakpo geblesseerd op de grond tegen Monaco - Pro Shots

Tegen Feyenoord werd het in eigen huis 0-4, op bezoek bij Ajax kregen de Eindhovenaren een nog groter pak slaag (5-0). Dat vraagt dus om een andere aanpak. "Als je beide wedstrijden bekijkt, staan we tot de zestigste minuut met 1-0 achter. Daarna zijn we gewoon niet scherp genoeg om gelijk te maken of om de schade te beperken. Dat moet nu beter." Perspectief In de Johan Cruijff Schaal werd wel afgetekend gewonnen van Ajax (0-4). Die wedstrijd biedt dus houvast voor de Eindhovenaren. "We hebben gekeken naar wat er de eerste wedstrijd wel goed ging en de tweede wedstrijd wat minder. Zo kunnen we de oplossing vinden voor dit weekend. Hoe we het gaan doen? Dat ga ik zeker niet met je delen", lacht Gakpo.