Politiebonden voeren actie voorafgaand aan PSV-Ajax

Politiemensen die worden ingezet rond de wedstrijd PSV-Ajax voeren vandaag voor het begin van die voetbalwedstrijd korte tijd actie. Ze leggen het werk maximaal een uur neer voor een vakbondsbijeenkomst.

De vakbondsbijeenkomst is onderdeel van de estafetteactie Wake-up call 2022 tegen de hoge werkdruk en "chronische onderbezetting" bij de politie. De acties zijn ook bedoeld als "aanjager van de komende onderhandelingen over een nieuwe politie-cao", melden de vakbonden.

De voorzitters van die vier politiebonden hebben onlangs op een aantal thema's harde toezeggingen gevraagd aan de nieuwe minister van Justitie en Veiligheid Dilan Yesilgöz. Ze verwachten voor 6 februari een antwoord van de minister. Zolang dat er niet is gaan de bonden door met het voorbereiden van hardere acties.

Op 28 december was de eerste actie van Wake-up call 2022 bij de Vreemdelingenpolitie in Ter Apel. 2 januari was er een vakbondsbijeenkomst tijdens de afgelaste demonstratie op het Museumplein in Amsterdam en op 14 januari voerde de politie actie voorafgaande aan de corona-persconferentie in Den Haag.