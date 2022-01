Franse soloroeier (75) omgekomen bij zijn poging de Oceaan over te steken

De Franse avonturier Jean-Jacques Savin is om het leven gekomen bij zijn poging in een roeiboot de Atlantische Oceaan over te steken. Het is niet duidelijk wat zijn dood veroorzaakt heeft.

De 75 jaar oude Savin was op 1 januari vanuit het zuiden van Portugal vertrokken voor een solo-roeitocht van drie maanden. Donderdagavond had Savin twee noodsignalen uitgezonden waarna de kustwacht een zoektocht begon. Gisteren werd zijn roeiboot ondersteboven teruggevonden voor de kust van de Azoren. Het lichaam van Savin bevond zich in de kajuit.

"Helaas was de oceaan deze keer sterker dan onze vriend", schreef zijn supportteam op Facebook. Vorige week vierde de Fransman nog zijn 75ste verjaardag op zee met Foie Gras en champagne.

Het was niet de eerste keer dat Savin een lange tocht op zee maakte. In 2019 stak hij al eens de Atlantische Oceaan over dobberend in een vat. Die tocht duurde ruim vier maanden.