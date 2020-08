Shorttrackgrootheid An gaat tonnen verdienen als bondscoach China

Shorttrackgrootheid Viktor An heeft snel doorgeschakeld, nadat het coronavirus hem er in april toe deed besluiten wederom een punt achter zijn loopbaan te zetten. Hij wordt nu bondscoach van China.

Die keuze is saillant, omdat An uit Zuid-Korea komt en in het shorttrackgekke Azië in het geheim onderhandelde met de Chinese bond, de grote concurrent. Daar gaat hij volgens Koreaanse media ruim 300.000 euro per jaar verdienen.

Succesvolste olympiër ooit

De 34-jarige An is de succesvolste olympiër ooit in het shorttrack. Hij schaatste in zijn carrière zes olympische titels bij elkaar (allemaal in 2006 en 2014) en achttien wereldtitels. Na een conflict met de Zuid-Koreaanse bond liet hij zich in 2011 tot Rus naturaliseren.