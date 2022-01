Haagse band Di-rect wint Popprijs 2021

De Popprijs gaat elk jaar naar de band of artiest die volgens de jury de belangrijkste bijdrage heeft geleverd aan de Nederlandse popmuziek. Vanwege corona werd Noorderslag dit jaar in een aanpaste versie gehouden. Vorig jaar werd de Popprijs helemaal niet uitgereikt omdat de muzieksector hard geraakt werd door de maatregelen.

Afgelopen jaar vierde Di-rect zijn twintigjarig bestaan met twee uitverkochte shows in het Rotterdamse Ahoy. De single Soldier On werd uitgebracht tijdens de coronacrisis, en Di-rect organiseerde als een van de eerste bands optredens via livestreams. De jury gaf de Popprijs onder meer omdat Di-rect "zichzelf meermaals opnieuw heeft uitgevonden en ook in 2021 een enorm doorzettingsvermogen heeft geëtaleerd".

Verder prezen de juryleden Di-rect voor het denken in mogelijkheden. "Terugkijkend op een carrière van twintig jaar vol hits mogen we concluderen dat deze artiest nog altijd, en steeds weer opnieuw, relevant is en blijft", staat te lezen in het rapport.

"Het nummer Soldier On wordt gezien voor wat het moet zijn; een symbool van hoop en licht in een onzekere tijd. Het groeide uit tot hét anthem van de coronapandemie", stelt de jury verder. Ook zijn er lovende woorden over de vriendschap die de bandleden met elkaar hebben.

Wisselende samenstelling

Di-rect werd in 1999 opgericht en wisselde twee keer van samenstelling. Leadzanger Marcel Veenendaal volgde in 2009 Tim Akkerman op, en in 2016 verliet toetsenist Vince van Reeken de band. Gitarist Paul Jan Bakker kwam voor hem in de plaats. Frans 'Spike' van Zoest , Bas van Wageningen en Jamie Westland zijn sinds de oprichting onderdeel van Di-Rect.

De band debuteerde in 2001 met het nummer Just the way I do. Daarna kwam het album Discover uit, twee jaar gevolgd door Over the Moon. De leden van Di-rect waren destijds tussen de 15 en 19 jaar oud.

Het nummer Wild Hearts is de laatst uitgebrachte single, afkomstig van het gelijknamige album: