Kwartfinales KNVB-beker: Ajax-Vitesse en PSV-NAC

Het is geen goede avond voor de supporters van Vitesse. Eerst zagen ze hun club thuis verliezen van FC Groningen en later op de avond bleek dat Ajax de volgende tegenstander wordt in de strijd om de KNVB-beker.

Bij de loting voor de kwartfinales werd verder PSV aan NAC Breda gekoppeld, gaat AZ op bezoek bij RKC Waalwijk en ontvangt NEC Go Ahead Eagles.

De wedstrijden zullen op 8, 9 en 10 februari worden ingepland door de KNVB.