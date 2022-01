Willem II blijft verliezen, Twente wint in Tilburg

Willem II heeft voor de tiende opeenvolgende keer een nederlaag geleden in de eredivisie. FC Twente was zaterdag met 1-0 te sterk in Tilburg. Slechts één keer eerder verloor Willem II vaker in opeenvolgende wedstrijden, veertien keer tussen 14 van maart tot en met september 2010 (gedeeld eredivisierecord).

De eerste kans was voor Twente, maar Ricky van Wolfswinkels schot werd gekraakt. Twente zag daarna twee goals afgekeurd, van Daan Rots na buitenspel en van Manfred Ugalde vanwege hinderen. Willem II werd sterker maar kreeg vlak voor de rust alsnog de treffer tegen na een bal in de lange hoek van Michal Sadílek op aangeven van Robin Pröpper.