Sevilla lijdt andermaal puntenverlies, Real Madrid nu drie punten voor

Sevilla is er niet in geslaagd aansluiting te houden met lijstaanvoerder Real Madrid. De nummer twee in de Spaanse competitie kwam zaterdag in eigen huis niet verder dan 2-2 tegen nummer elf Celta. Real komt zondag nog in actie tegen Elche.

Sevilla mag nog van geluk spreken dat de club een punt overhield aan het duel. Op slag van rust kwamen de bezoekers vrij makkelijk op 0-2. Franco Cervi en Iago Aspas straften defensief geblunder optimaal af.

Sevilla, dat 76 jaar geleden voor het eerst en voor het laatst landskampioen werd, moest in de achtervolging.