Opnieuw puntenverlies Sevilla, Atlético ontsnapt na elf minuten blessuretijd

Sevilla, dat 76 jaar geleden voor het eerst en voor het laatst landskampioen werd, moest in de achtervolging.

Sevilla is er niet in geslaagd aansluiting te houden met lijstaanvoerder Real Madrid. De nummer twee in de Spaanse competitie kwam zaterdag in eigen huis niet verder dan 2-2 tegen nummer elf Celta. Real komt zondag nog in actie tegen Elche.

Voormalig Twente-speler Jesus Corona stelde Papu Gomez in staat de aansluitingstreffer te maken in de 71ste minuut (alvorens Corona werd gewisseld voor een andere oud-eredivisionist, Nemanja Gudelj).

Drie minuten later stond de 2-2 op het bord via Oliver Torres, maar daar bleef het blij. Het was de tweede wedstrijd op rij waarin Sevilla niet wist te winnen. Afgelopen woensdag werd het 1-1 tegen Valencia.

Elf minuten

Hetzelfde Valencia dat, zonder de geblesseerde Jasper Cillessen, op weg leek naar een stunt bij Atlético Madrid. Bij rust stond er 0-2 op het bord na treffers van Yunus Musah en Hugo Duro.

Na rust zorgde Matheus Cunha voor de aansluitingstreffer en in blessuretijd schoten Angel Correa en Mario Hermoso de thuisclub zowaar nog naar een voorsprong. Er hadden nog meer doelpunten kunnen vallen in de extra tijd, want de arbiter liet nog liefst elf minuten doorspelen, maar het bleef bij 3-2 voor Atlético.