Oud-premier Berlusconi wil toch geen president van Italië worden

De Italiaanse oud-premier Silvio Berlusconi heeft besloten om zich toch niet verkiesbaar te stellen als president. De huidige premier Mario Draghi heeft de beste kaarten voor de opvolging van de huidige president Sergio Mattarella.

De boodschap dat de 85-jarige leider van Forza Italia zich terugtrekt, kwam tijdens een online vergadering van de rechtse en centrumrechtse partijen over een gezamenlijke kandidaat voor het presidentschap. Berlusconi liet zijn verklaring voorlezen.

In de verklaring zegt Berlusconi dat de partijen nu een andere kandidaat kunnen kiezen, voorafgaand aan de stemming in het parlement van komende week. "Ik heb besloten een andere weg in te slaan en ik vraag u af te zien van het voorstellen van mijn naam als president van de republiek", meldt hij. "Ik zal mijn land op een andere manier dienen."

Te weinig steun

Eerder deze week deden geruchten al de ronde dat Berlusconi geen gooi meer zou doen naar het presidentschap. Berlusconi, die drie keer premier was van Italië en daarbij voor veel tumult zorgde, zou lang niet voldoende parlementariërs achter zich krijgen om president te kunnen worden.

Hij zou nog zo'n honderd van de benodigde 505 stemmen missen, meldden Italiaanse media eerder deze week. Centrumlinkse partijen kondigden eerder al aan de zakenman en mediamagnaat niet te zullen steunen.

Bunga bunga

Berlusconi trad in 2011 af als premier. Zijn positie was onhoudbaar geworden na verscheidene schandalen, waarbij de zogenoemde bunga bunga-seksfeesten de meest stof deden opwaaien. In 2010 zou hij seks hebben gehad met de destijds 17 jaar oude prostituee Ruby. Hij werd veroordeeld tot zeven jaar cel en mocht geen publieke functie meer uitoefenen. Berlusconi werd in 2014 in hoger beroep vrijgesproken, maar werd er later van verdacht dat hij getuigen had omgekocht om te zwijgen over de zaak.

Alles wijst erop dat de huidige premier Draghi (74) nu de nieuwe Italiaanse president wordt. Hij is favoriet bij linkse en gematigde parlementariërs. Maar veel partijen willen liever dat Draghi, oud-voorzitter van de Europese Centrale Bank, op zijn huidige post blijft omdat hij de rust in het Italiaanse bestuur heeft teruggebracht en zijn vertrek tot vervroegde verkiezingen kan leiden.

De president wordt gekozen door de twee kamers van het parlement en vertegenwoordigers van de regio's. De 80-jarige Sergio Mattarella zwaait na zeven jaar af, de stemmingen over zijn opvolger gaan op maandag 24 januari van start. Die procedure kan een aantal dagen in beslag nemen.

