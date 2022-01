AZ loopt zich stuk op Cambuur en verspeelt voor het eerst in twee maanden punten

AZ heeft voor het eerst sinds eind november (0-0 bij Vitesse) punten verspeeld in de eredivisie. Na zes opeenvolgende overwinningen werd het in Alkmaar 0-0 tegen SC Cambuur. In alle competities, inclusief twee zeges in de de KNVB-beker en één in de Conference League, had AZ zelfs negen keer op rij gewonnen.

In de weinig spraakmakende eerste helft beet Cambuur aanvankelijk fel van zich af. De Leeuwarders zetten af en toe hoog druk en waren niet van plan zich in te graven. AZ nam gaandeweg het initiatief, maar was te slordig. Alleen Hakon Evjen testte doelman Sonny Stevens met een prima schot.

Kansen in tweede helft

Na de eerste helft zonder hoogtepunten nam de druk van AZ in de tweede helft toe. Vangelis Pavlidis kwam net tekort na een voorzet van Yukinari Sugawara van rechts en scherpe voorzet van Owen Wijndal van links werd door Cambuur-aanvoerder Erik Schouten net voor Dani de Wit weggetikt.