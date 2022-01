PEC Zwolle wint na negen maanden weer eens uitwedstrijd in eredivisie

Zwolle kwam aanvallend uit de startblokken en ondernam in de eerste tien minuten al meerdere doelpogingen, maar er was een strafschop nodig om tot scoren te komen. Heerenveen-verdediger Rami Kaib maakte hands, waarna Bram van Polen de bal op de stip mocht leggen. Hij stuurde zijn voormalig ploeggenoot Xavier Mous de verkeerde kant op en schoot de 0-1 binnen.

Negen maanden geleden, op 24 april 2021, boekte PEC Zwolle voor het laatst een uitzege in de eredivisie. Destijds was sc Heerenveen de tegenstander. Zaterdagavond stonden beide clubs opnieuw tegenover elkaar in het Abe Lenstra Stadion en opnieuw waren de Zwollenaren te sterk voor de thuisploeg. Het werd 0-1 voor PEC.

Heerenveen ging vervolgens op jacht naar de gelijkmaker en was daar ook dichtbij. De grootste kans was voor Siem de Jong, die na een fraaie aanname de bal snoeihard op de kruising schoot.

Na rust had Henk Veerman de 1-1 op zijn schoen. Hij stond vrij voor Kostas Lamprou, maar kreeg de bal niet voorbij de doelman van Zwolle. Aan de andere kant dacht invaller Gervane Kastaneer de voorsprong te verdubbelen. Hij was de goal al aan het vieren toen de scheidsrechter ingreep. De VAR bevestigde even later dat Kastaneer buitenspel stond toen hij de bal aannam op weg naar het doel.

Ondanks de vele kansen bleef het bij 0-1 in Heerenveen en liep PEC Zwolle voor de derde keer dit seizoen als winnaar van het veld af.