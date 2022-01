Southampton stopt zegereeks Manchester City

De zegereeks van Manchester City in de Premier League is ten einde. Southampton, dat in Manchester al 0-0 speelde, pakte in het St. Mary's Stadium een punt tegen de koploper en regerend kampioen. De vorige twaalf competitiewedstrijden had de ploeg van Pep Guardiola gewonnen. City had in Southampton een overwicht, maar speelde te slordig om dat te verzilveren: 1-1. Southampton nam met een diagonaal schot van Kyle Walker-Peters al snel de leiding.

De thuisploeg kwam daarna amper aan de bal en zakte heel diep in. Het slordige City kreeg via Raheem Sterling een enorme kans, maar hij schoot recht op doelman Fraser Forster.

Raheem Sterling - EPA

Het beleg ging na de rust onverminderd door. Rodri en Phil Foden lieten nu de kansen liggen, en in de counter gold hetzelfde voor Armando Broja en Jan Bednarek. Aymeric Laporte kopte de Citizens na 65 minuten alsnog langszij, waarna Kevin De Bruyne met een pegel op de paal nog bijna voor de winst zorgde.

Invaller Rashford matchwinner in blessuretijd Manchester United won op het nippertje het duel om de vierde plek. De ploeg van coach Ralf Rangnick versloeg op eigen veld West Ham United met 1-0. Het doelpunt viel in blessuretijd de extra tijd en kwam op naam van invaller Marcus Rashford.

Marcus Rashford (m) wordt gefeliciteerd door Scott McTominay (r) en Raphael Varane (l) - AFP

Cristiano Ronaldo was voor de rust de gevaarlijkste man op Old Trafford. De Portugese vedette kon echter niet het verschil niet maken. Dat deed Rashford wel. Hij tikte vlak voor het eindsignaal een voorzet van Edinson Cavani, die eveneens was ingevallen, van dichtbij in. Donny van de Beek bleef bij de thuisploeg op de bank.

Stand Premier League - NOS