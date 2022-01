Vitesse-tiental kan derde plaats weer vergeten na zeperd tegen Groningen

In de openingsfase trachtte Vitesse de bezoekers nog te ontwrichten, waarbij Groningen-doelman Peter Leeuwenburgh de bal een paar keer ternauwernood wist weg te werken.

Het kalenderjaar begon zo goed voor Vitesse; Feyenoord werd verslagen en in de beker werden de kwartfinales bereikt. Maar de Arnhemmers werden zaterdagavond door FC Groningen terug op aarde gebracht: 1-3.

Na tussenkomst van de VAR oordeelde arbiter Dennis Higler dat een rode kaart gerechtvaardigd was.

Het belangrijkste wapenfeit voor rust diende zich pas na ruim een half uur aan, toen de topscorer van Vitesse, Lois Openda, uit de greep van Mike te Wierik probeerde te blijven. Hij stootte daarbij met zijn elleboog lichtjes naar achteren, waarop Te Wierik in zijn maag werd geraakt en neerstortte.

In de rust kwam trainer Thomas Letsch tot drie omzettingen in zijn elftal. Toni Domgjoni, Patrick Vroegh en Enzo Cornelisse bleven achter in de kleedkamer ten faveure van Dominik Oroz, Daan Huisman en Matus Bero.

Maar de wissels sorteerden niet direct effect en na 66 minuten counterde Groningen naar 0-2. En nadat Daniel van Kaam kort daarop geklungel van Eli Dasa had afgestraft, was het duel wel beslist. Een blunder van Leeuwenburgh bepaalde de eindstand op 1-3.

Eerste zege in 2022

Het bracht Groningen de eerste zege van dit jaar, na thuisnederlagen tegen PSV (competitie) en NEC (beker). De ploeg van vertrekkend coach Danny Buijs staat nu bovenin het rechter rijtje met 22 punten uit 20 duels.

Vitesse bleef steken op drie punten achterstand van nummer drie Feyenoord.