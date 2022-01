Dumfries helpt Inter met assist aan late zege op brutaal Venezia

Koploper Internazionale heeft met moeite de brutale laagvlieger Venezia van zich afgeslagen. In San Siro, met hier en daar wat plukjes toeschouwers op de tribune, deed Venezia dapper mee. Het ging 89 minuten goed voor de Venetianen, tot invaller Denzel Dumfries met een leep voorzetje het hoofd van Edin Džeko vond.

Door de 2-1 overwinning verstevigt Inter zijn plek bovenaan de ranglijst in Italië.

De bal was de eerste helft grotendeels in het bezit van de ploeg uit Milaan. Toch scoorde Venezia eerst, via een kopbal. De Venetianen mochten Inter-doelman Samir Handanovič bedanken voor zijn slappe keeperswerk.

Na de 0-1 begon Venezia brutaler te spelen, zonder angst voor de koploper van de Serie A. Sprankelend was het spel van beide ploegen in de eerste helft niet altijd, boeiend wel. De gelijkmaker kwam nog voor rust: na een pegel van Perisic kon Barella binnentikken. De VAR checkte de goal nog even op geldigheid en vervolgens konden beide ploegen aan de thee.

Assist Dumfries

Bij Internazionale, dat de laatste dertien wedstrijden niet verloor, begon Stefan de Vrij in de basis en Denzel Dumfries op de bank. De invalbeurt in de tweede helft van de rechtsback van het Nederlands Elftal verliep vrij anoniem. Maar één minuut voor tijd legde Dumfries de bal precies op het hoofd van Džeko. De spits knikte knap binnen in de verre hoek: 2-1.

Zo voorkwam Inter een schaamtevolle aftocht tegen de nummer zeventien in Italië, dat door het coronavirus meerdere spelers miste, onder wie de clubtopscorer. Mocht u zich overigens afvragen: waar speelt Nani tegenwoordig? Bij Venezia, de voetbalnomade viel tien minuten voor tijd in.

Inter staat nu vijf punten voor op nummer twee AC Milan, dat morgen in actie komt tegen nummer vijf Juventus.