Studenten voeren actie in vijf steden tegen hoge kamerprijzen

Studentenvakbond LSVb en FNV Young & United voeren deze week actie in vijf studentensteden tegen de hoge huurprijzen voor studentenkamers.

Vandaag beginnen ze in Wageningen, waar tenten worden opgezet. Op een bord staat hoeveel een kamer van hetzelfde aantal vierkante meters kost.

Volgens de initiatiefnemers is 400 euro een redelijke prijs voor een studentenkamer, maar in sommige steden zijn prijzen van 700 euro per maand en hoger geen uitzondering meer, zei LSVB-voorzitter Lyle Muns in het NOS Radio 1 Journaal.

Hoge studieschulden

In Nederland is een enorm tekort aan studentenwoningen en daarom kunnen particuliere verhuurders en huisjesmelkers de prijzen enorm opdrijven.

"Met de campagne proberen we het leenstelsel af te schaffen, zodat studenten zonder schulden kunnen afstuderen. Je moet dan ook iets doen aan die hoge huurprijzen", zegt Muns. "Een kwart van de studenten dreigt namelijk af te studeren met een studieschuld die hoger is dan 40.000 euro."

De studenten gaan ook naar Amsterdam, Nijmegen, Groningen en Utrecht. Daar wordt overmorgen actie gevoerd, meldt RTV Utrecht.