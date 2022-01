Nuis met schrik vrij op NK sprint: 'Kan moeilijk in een doos met watten gaan liggen'

Met ontbloot bovenlijf en een zak ijs op het gekwetste rechterdijbeen stapte Kjeld Nuis zaterdagmiddag in de catacomben van Thialf op een hometrainer. Nee, de NK sprint in Heerenveen was niet de generale repetitie voor Peking zoals hij die voor ogen had gezien, zo gebood de eerlijkheid hem te erkennen nadat hij bij de start van zijn eerste 500 meter een dijbeenblessure had opgelopen.

Nadat hij van de fiets was gestapt had Nuis aan twee getallen genoeg om aan te geven dat de schade alleszins wel meeviel. "Er is nul gevaar dat dit van invloed gaat zijn op mijn Olympische Spelen. Honderd procent zeker weten."

Aan motivatie had het hem voor de start niet ontbroken. "Ik voelde me de hele week al goed en wilde hier wat moois laten zien. Ik bedoel, er staat natuurlijk wel een mooie prijs op het spel. Anders had ik komende week wel een of andere ballenwedstrijd kunnen rijden."

De praktijk bleek weerbarstiger. "In plaats van hier met een goed gevoel van het ijs te stappen in de aanloop naar Peking, rijd ik me hier in de vernieling. En daar ben ik natuurlijk niet voor gekomen."

Optimist

Vier dagen voor hij in het vliegtuig stapt richting China telde Nuis uiteindelijk maar zijn zegeningen. De man die op vrijdag 4 februari tijdens de openingsceremonie van de Olympische Spelen geacht wordt de Nederlandse driekleur te dragen en vier dagen daarna aan de start staat van de 1.500 meter, toonde zich een onverbeterlijke optimist.