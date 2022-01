Duitse marinebaas vertrekt na commotie over Poetin-gezinde uitspraken

Over de in 2014 door Rusland geannexeerde Krim zei Schönbach dat die nooit meer bij Oekraïne zal komen. "Het Krim-schiereiland is weg, het zal nooit terugkomen, dat is een feit", aldus de vice-admiraal. Dat is in tegenspraak met het westerse standpunt dat de annexatie onacceptabel is en moet worden teruggedraaid.

Het ministerie van Defensie in Berlijn meldde dat zijn opmerkingen niet in overeenstemming zijn met het standpunt van de regering. "Admiraal Schönbach zal de gelegenheid krijgen zijn mening toe te lichten tegenover de defensiechef", aldus een woordvoerder eerder vandaag.

Schönbach liet daarop weten zijn functie als inspecteur der marine, de hoogste militair bij dat legeronderdeel, neer te leggen. Eerder had hij zich al verontschuldigd voor zijn "ondoordachte" opmerkingen en noemde ze een vergissing.