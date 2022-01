Wüst en Snel leiden verrassend na vervelende incidenten bij NK sprint

Snel was op de 1.000 meter een klasse apart, waardoor hij met een comfortabele voorsprong aan de slotdag mag beginnen. Hij verdedigt zondag een voorsprong van 0,55 seconde op Lennart Velema. Janno Botman staat derde, op 0,58 seconde. Titelhouder Hein Otterspeer, oud-wereldkampioen Kai Verbij en Merijn Scheperkamp gingen niet van start.

Live te zien

De NK allround en sprint zijn ook zondag rechtstreeks te volgen bij de NOS via radio, televisie en internet. Alle afstanden zijn van begin tot eind te zien een livestream op NOS.nl en in de NOS-app. De ontknoping is ook te zien in Studio Sport op NPO 1.