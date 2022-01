Malen met drie assists belangrijk voor Dortmund bij zege op Hoffenheim

In het bekertoernooi liep Borussia Dortmund eerder deze week nog tegen een zeperd aan, door te verliezen van tweedeklasser St.Pauli, maar in de competitie blijft de ploeg van coach Marco Rose stevig op de tweede plaats staan. Dortmund boekte een 3-2 zege op Hoffenheim. Donyell Malen was met drie assists belangrijk voor zijn ploeg.

Borussia Dortmund begon sterk aan het duel tegen Hoffenheim. Al na vijf minuten lag de bal in het doel. Malen, die in de basis stond, combineerde er lustig op los aan de linkerkant en vond uiteindelijk de vrijstaande Erling Haaland. De Noor kreeg de bal op maat en kon eenvoudig van dichtbij binnentikken.

Hoffenheim, de nummer zes van de Bundesliga, zocht vervolgens de aanval. Georginio Rutter was met een kopbal al dichtbij en op slag van rust was het raak voor de thuisploeg. Andrej Kramaric werd over het hoofd gezien door de verdedigers van Dortmund, waardoor de Kroaat vrij eenvoudig zijn honderdste doelpunt in dienst van Hoffenheim kon maken.

Weer Malen

Na rust was Borussia Dortmund weer heer en meester in Sinsheim en wederom stond Malen aan de basis van een doelpunt. Net als bij de eerste goal van Dortmund, was hij bij het tweede doelpunt de aangever. Dit keer vond hij Marco Reus en de 32-jarige spits liet keeper Oliver Baumann kansloos.

Hoffenheim-verdediger David Raum hielp Dortmund aan het derde doelpunt, door een voorzet van Malen in eigen doel te werken. Rutter maakte nog wel de aansluitingstreffer, maar de gelijkmaker zat er niet meer in.

Leverkusen en Freiburg winnen

Ook de overwinning van Bayer Leverkusen op Augsburg (5-1) had een Nederlands tintje. Zowel Mitchel Bakker als Jeremie Frimpong was betrokken bij een doelpunt. Bij het openingsdoelpunt gaf Bakker de assist, bij het vierde doelpunt was Frimpong de aangever.