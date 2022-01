Handbalmannen verslaan Montenegro, ingevlogen doelman man van de wedstrijd

De Nederlandse handbalmannen wonnen zaterdagmiddag knap met 30-34 van Montenegro. Het is de eerste overwinning voor de door corona geplaagde ploeg in de hoofdronde op het EK in Boedapest.

Montenegro begon fel aan het duel en sloeg al snel een gaatje van drie, vier punten. Dat Nederland Montenegro even moest laten lopen, kwam vooral door de sterke doelman van Montenegro - onlangs door de Montenegrijnse pers nog omgedoopt tot de 'minister van Defensie'.

Maar Nederland weerde zich dapper, liet Montenegro niet verder uitlopen en kwam - ondanks twee 2-minutenstraffen voor sterspeler Luc Steins - langzaam dichterbij. Vijf minuten voor rust had Oranje zelfs een voorsprong. Met 16-18 ging Oranje rusten.

Na rust liet Oranje Montenegro niet terugkomen. Het gaatje bleef nu steeds drie, vier punten in Nederlands voordeel. Uiteindelijk won Oranje met 30-34.

Van Leeuwen man of the match

Dat Montenegro er niet meer aan te pas kwam, was mede te danken aan goed keeperswerk. Aan de ingevlogen doelmannen René de Knegt en Thijs van Leeuwen was niet te zien dat zij gisteren en eergisteren nog op hun werk zaten.

Van Leeuwen pakte 40 procent van de ballen die op hem werden afgevuurd en werd uitgeroepen tot man van de wedstrijd.