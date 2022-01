Antarctica-expeditie moet kennis over smeltrisico Thwaites-gletsjer vergroten

Een Brits-Amerikaanse expeditie met een vloot onderwaterrobots en 32 internationale wetenschappers is in Antarctica om onderzoek te doen naar de gevolgen van de opwarming van de aarde voor de Thwaites-gletsjer. Deze gletsjer, even groot als Groot-Brittannië, baart klimaatonderzoekers zorgen. Met satellietbeelden is vastgesteld dat ijsplaten vóór de gletsjer de laatste jaren steeds grotere scheuren vertonen, waardoor uiteindelijk het landijs van de gletsjer sneller in zee zou kunnen stromen. Dat is goed te zien in onderstaande timelapse van de TU Delft:

Zo veranderde de Thwaites-gletsjer sinds oktober 2014 - NOS

Die ontwikkelingen in Antarctica kunnen grote consequenties hebben voor Nederland. Kennisinstituut Deltares gaat het onderzoek naar die impact intensiveren. Marjolijn Haasnoot: "Vooral naar welke opties Nederland heeft en welke maatregelen Nederland eventueel kan versnellen wordt onderzoek gedaan. Voor Deltares is het uniek om hier met zoveel mensen aan te werken, samen met andere partijen." De Thwaites-gletsjer is kwetsbaar, omdat grote drijvende ijsplaten in contact staan met het opwarmende oceaanwater. Deze ijsplaten fungeren als een soort kurk of plug, en houden het landijs van de gletsjer op z'n plaats. Het warmere zeewater doet de ijsplaten van onderaf smelten. Gevreesd wordt dat als de ijsplaten weg zijn, de gletsjer sneller de zee in stroomt. Het proces lijkt zich te versnellen, waardoor mogelijk al binnen vijf tot tien jaar sommige ijsplaten kunnen versplinteren. Nederland kwetsbaar De expeditie is onderdeel van een langjarig onderzoeksprogramma van de VS en Groot-Brittannië. In een filmpje op de website van het onderzoek worden vier regio's en landen genoemd, die bij uitstek kwetsbaar zijn voor de mogelijk versnelde zeespiegelstijging als gevolg van de smeltende Thwaites-gletsjer: New York, Miami, Bangladesh en Nederland. Als de gletsjer volledig zou wegsmelten betekent dat 65 centimeter zeespiegelstijging in de komende eeuwen. Maar samen met het smelten van andere gletsjers en het uitzetten van het oceaanwater kan een veel hogere zeespiegelstijging niet worden uitgesloten, aldus het jongste IPCC-rapport. Het risico van een smeltende Thwaites-gletsjer is een van de redenen waarom de voorspellingen van het VN-klimaatpanel IPCC nog een grote bandbreedte hebben.

De Zweedse oceanograaf Anna Wåhlin, deelnemer aan de expeditie, vindt meer kennis van de gletsjer van groot belang voor de rest van de wereld. "Thwaites is de belangrijkste reden, zou ik zeggen, waarom er zoveel onzekerheid zit in de projecties van de toekomstige zeespiegelstijging. Dat komt omdat het gebied erg afgelegen is en moeilijk te bereiken. We hebben dus heel weinig gegevens."

Vorig jaar is opnieuw een warmterecord gevestigd in de gemiddelde wereldwijde zeetemperatuur, heeft de NOAA (een Amerikaans instituut voor oceanografie en meteorologie) vastgesteld. Dit is volgens experts van directe invloed op het smelten van sommige gletsjers in Antarctica. De opwarming werd volgens klimaatwetenschappers vorig jaar getemperd door het natuurverschijnsel La Niña. Sowieso verdwijnt meer dan 90 procent van de extra warmte in de oceanen.