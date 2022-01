Nuis staakt rit op NK sprint met pijnlijk bovenbeen: 'Ben heel erg geschrokken'

Kjeld Nuis is bij de NK sprint geblesseerd geraakt aan zijn rechterbeen. Het is nog onduidelijk wat de gevolgen zijn voor de tweevoudig olympisch kampioen, die op 8 februari in actie komt op de olympische 1.500 meter.

Vlak na de start maakte Nuis een misslag, waardoor hij even uit balans raakte. Bij het uitkomen van de eerste bocht kwam hij overeind. "Ik voelde het aan mijn rechterbeen, aan de binnenkant. Toen schrok ik gewoon heel erg. Ik dacht: vol de bocht in. Daar voelde ik gewoon dat mijn been zeer deed en dacht ik: kappen!", reageerde Nuis.

Nuis weet nog niet wat er precies aan de hand is. "Als ik hem naar rechts optil doet het zeer. Ik ga nu even uitfietsen en dan gaan we het zien. Ik ben heel erg geschrokken. Ik heb dit nooit, dit is niet fijn."