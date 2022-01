Eerste Britse wereldbekerzege ooit na winst Ryding op slalom in Kitzbühel

Dave Ryding heeft de eerste Britse wereldbekerzege bij het alpineskiën ooit geboekt. De 35-jarige skiër was de beste op de slalom in Kitzbühel. In lastige omstandigheden zag hij de ene na de andere concurrent uitvallen.

De sneeuwval maakte het lastig, met name tijdens de eerste run. Maar liefst 23 skiërs haalden de finish niet. Tijdens de tweede run sneeuwde het minder hard, maar vielen er alsnog elf uit, onder wie de Noor Sebastian Foss-Solevaag en de Italiaan Giuliano Razzoli (respectievelijk goed voor de derde en vierde tijd na de eerste run).

De Italiaan Alex Vinatzer won de eerste run maar verloor door een fout zoveel tijd dat hij uiteindelijk als een na laatste eindigde. Ook Clement Noel uit Frankrijk maakte een grote fout waardoor hij van de tweede plaats afzakte naar de vijftiende.

'Een grote eer'

Neemt niet weg dat Ryding een goede wereldbeker skiede, in de eerste run noteerde hij een tijd van 51.40 en pakte daarmee de zesde plek. In de tweede run was hij maar liefst 1,56 seconde sneller en noteerde de derde tijd. Met 1.41,26 bleef Ryding de Noor Lucas Braathen met 0,38 voor en greep hij zijn eerste wereldbekerzege ooit.

"Ik weet niet wat ik moet zeggen", jubelde hij. "Ik ben 35, maar heb altijd hoop gehouden dat dit kon. Wat een eer om de eerste Britse winnaar te zijn." De Britse overwinning kreeg nog een extra Brits tintje, aangezien het dit jaar de 100ste verjaardag van de slalom is. Deze werd in 1922 uitgevonden door Arnold Lunn. Zijn afkomst laat zich raden: Brits.