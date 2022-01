46.219 positieve tests, minder coronapatiënten in het ziekenhuis

Bij het RIVM zijn tot 10.00 uur vanmorgen 46.219 nieuwe positieve tests gemeld. Dat zijn er 11.287 minder dan gisteren.

Gemiddeld stijgt het aantal positieve coronatests juist: in de afgelopen zeven dagen werden gemiddeld 41.711 positieve tests per dag geregistreerd. Dat is 31 procent meer dan in de zeven dagen daarvoor.

Bij het RIVM werden elf overleden covidpatiënten gemeld. De afgelopen zeven dagen registreerde het RIVM gemiddeld negen doden per dag, tegen elf doden per dag een week eerder.

Bezetting in ziekenhuizen neemt af

In de ziekenhuizen zijn 124 nieuwe coronapatiënten opgenomen op de verpleegafdeling. Op de IC's kwamen er acht nieuwe patiënten bij.

In de ziekenhuizen nam de bezetting af. Er liggen nu 1083 mensen met corona in het ziekenhuis (gisteren: 1108), van wie 287 op de IC (gisteren: 287), meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Momenteel liggen er geen Nederlandse patiënten in Duitsland op de IC.