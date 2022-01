Amsterdamse politie beëindigt feest in politiebureau in aanbouw

De Amsterdamse politie heeft vannacht een einde gemaakt aan een groot illegaal feest op een opmerkelijke locatie: een politiebureau in aanbouw op het Zeeburgereiland.

Bij het feest waren zo'n driehonderd mensen aanwezig, laat een woordvoerder van de politie weten bij AT5. De politie heeft ook op andere plekken de stad illegale feesten beëindigd.

Om 01.00 uur werd de politie getipt over een feest op het Zeeburgereiland. Toen de agenten aankwamen zagen ze mensen over de hekken klimmen van een politiebureau in aanbouw. 'Binnen' in het gebouw, dat nog lang niet klaar is, was een groot feest aan de gang. "Het pand stond praktisch vol", aldus de woordvoerder.

Bij het politie-ingrijpen zijn twee mensen opgepakt, een 19-jarige en een 20-jarige Amsterdammer. Het is onduidelijk waarvan ze worden verdacht. De geluidsinstallatie die bij het feest werd gebruikt, is in beslag genomen. Er zijn volgens de politie vernielingen aangericht en er is troep achtergelaten in het pand.

Meer illegale feesten

Rond middernacht legde de politie ook een feest stil in een gebouw aan de Korte Papaverweg in Amsterdam-Noord. Daar waren zo'n 150 tot 200 mensen aanwezig. Zij gingen rustig weg toen de politie aankwam. Hetzelfde gold voor pakweg 150 feestgangers, iets verderop in Noord in een loods bij het Gedempte Hamerkanaal.

Een ander feest was er vannacht in een groot gebouw in Amsterdam-Houthavens. Daar waren 300 bezoekers aanwezig. De politie greep rond 00.45 uur in. De organisator van het feest kreeg een boete.

Geen van de vele honderden feestgangers vannacht kreeg een boete. Dat was woensdagavond anders. Toen kregen de naar schatting twintig mensen die bijeen waren in een illegaal geopend café in Amsterdam-West allemaal een boete van 95 euro. De eigenaar wordt waarschijnlijk extra beboet.

De woordvoerder van de Amsterdamse politie lijkt niet verbaasd te zijn over het grote aantal feestjes. Hij hekelt bij NH Nieuws vooral de vernielingen. "Je merkt dat de burgers het zat zijn, maar dit kan echt niet."