Twentse politie na rondgang: boeren slaan lucratief aanbod drugshandelaren af

Een op de acht boeren in Twente is volgens de politie wel eens benaderd door iemand die veel geld over had voor de huur van een leegstaande schuur of loods. Geen enkele boer zegt op dat aanbod te zijn ingegaan.

"Gelukkig hebben we in Twente nog steeds een grote mate van 'noaberschap'", laat wijkagent Arjan Prins weten bij RTV Oost. "Men is scherp en behoudend."

Net als in veel andere buitengebieden maken politie, justitie en gemeenten in Twente zich zorgen over wat er gebeurt in leegstaande schuren bij boerenbedrijven. Voor boeren kan het aanlokkelijk zijn om zo'n ruimte voor veel geld te verhuren, zonder dat precies duidelijk is wat er vervolgens mee gebeurt. Voor criminelen is het buitengebied interessant omdat kleine politiebureaus in die regio's vaak al lang zijn gesloten.

Levensgevaarlijke situatie

Twee jaar geleden werd alarm geslagen, toen bleek dat de drugsoverlast in buitengebieden toenam. Het ging om illegale laboratoria voor de productie van synthetische drugs maar ook om schuren die waren ingericht als hennepplantage.

Soms levert dat levensgevaarlijke situaties op. Voor hennepkwekerijen wordt stroom vaak illegaal afgetapt. Drugslabs zijn chemische fabriekjes voor xtc en amfetaminen, met het risico van explosies en de praktijk van illegale afvallozingen. Zo werden in het verleden verdovende middelen geloosd in gierkelders, en lekten vloeibare afvalstoffen weg op het asfalt.

De folder Kiek Uut!

Sindsdien roept de organisatie Meld Misdaad Anoniem op om verdachte verhuur anoniem te melden. Daarnaast gaan politiemensen in Midden-Twente langs alle boerderij in de regio om persoonlijk te waarschuwen. In totaal zijn Prins en zijn collega's bij ongeveer duizend agrariërs het erf op gelopen.

Onder het motto Voorkom misbruik van jouw pand en weet aan wie je dit verhuurt! delen ze de folder Kiek Uut! uit. Dat gebeurt ook in Noord-Nederland en Gelderland.

In Twente zijn boeren nauwelijks tot niet gevoelig voor het grote geld, ervaart de politie. "Het project kan dan een succes zijn geweest, we zijn er nog niet", stelt Prins voorzichtig. "De kunst is om leegstand op het platteland te voorkomen."