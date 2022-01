Snowboardvedette White naar vijfde Spelen, maar is het podium nog haalbaar?

Shaun White kan zich klaar maken voor de jacht op zijn vierde olympische medaille. De Amerikaanse snowboarder doet komende maand voor de vijfde keer mee aan de Olympische Spelen. White werd vorige week derde op de halfpipe bij wereldbekerwedstrijden in het Zwitserse Laax en hij voldeed daarmee aan de eis om in aanmerking te komen voor een plekje in de Amerikaanse olympische ploeg. Vandaag maakte de Amerikaanse ski- en snowboardbond bekend dat de drievoudig olympisch kampioen naar Peking mag. Nippertje Ondanks een moeizame start dit seizoen, vanwege een coronabesmetting en een enkelblessure, lukte het de 35-jarige snowboarder op het nippertje nog een podiumplek te bemachtigen. De snowboardvette was er in 2006 in Turijn voor het eerst bij. Op 19-jarige leeftijd won White olympisch goud op de halfpipe. In 2010 prolongeerde hij die titel, maar in 2014 werd hij slechts vierde. Vier jaar later heroverde hij weer zijn titel. In Pyeongchang stelde hij zijn derde olympische goud veilig.

Shaun White wint in 2006 goud op zijn eerste Olympische Spelen - Pro Shots

Of White in staat is zijn olympische titel te prolongeren, is nog maar de vraag. Want met het verdwijnen van zijn lange haren, verdwenen ook de buitengewone prestaties van de Amerikaan. Sinds zijn titel in Pyeongchang stond de pionier van het snowboarden niet meer op het podium. Zijn derde plek in Laax werd daarom uitbundig gevierd. Laatste Spelen Een paar dagen later postte de snowboarder een bericht op zijn Instagram waarin hij terugkijkt op het begin van zijn carrière. "De gedachte dat dit mijn laatste Olympische Spelen zullen zijn, doet me terugdenken aan al die jaren", begint de Amerikaan bij een foto van een jonge White op het hoogste podium. "Als kind stond snowboarden niet eens op het programma van de Olympische Spelen. Ik ben er trots op dat ik deze sport heb helpen groeien en heb kunnen vormen tot wat het nu is. Ik kan niet wachten om te zien waar de volgende generatie het heenbrengt."

Een jonge Shaun White op het hoogste podium - Instagram/Shaun White