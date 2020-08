Foilen is fun, maar mag De Geus' olympische missie niet verstoren

De Geus wil knallen in Tokio - NOS

In het Zwitserse Silvaplana kwam afgelopen weekeinde de internationale windsurfelite bij elkaar voor de EK foilsurfen. Voor Lilian de Geus, tweevoudig wereldkampioen in de RS:X-klasse, een uitgelezen mogelijkheid om extra meters te maken. De nieuwe discipline in de watersport, waarbij de windsurfplank zo'n 50 centimeter boven het water zweeft, dwingt De Geus ertoe haar aandacht over twee nummers te verdelen. "Het hoofddoel blijft de Olympische Spelen in Tokio", zegt De Geus, die volgende zomer op het water nabij de Japanse hoofdstad eremetaal in de RS:X-klasse wil veroveren. Bij de Spelen van 2024 in Parijs zal die discipline plaatsmaken voor het foilsurfen.

Lilian de Geus - Watersportverbond

"Ik heb gekozen voor een combiprogramma. Dus ik ben deels aan het foilen en deels op de RS:X aan het varen. Het foilen is voor mij nog niet heel belangrijk, het is vooral voor de fun." Toch neemt ze de discipline wel degelijk serieus en kan ze de strijd met andere surfers goed gebruiken. "Er zijn nu heel weinig wedstrijden in de RS:X-klasse. Daarnaast is het veld bij het foilen best wel groot, dus je staat met heel veel mensen aan de startlijn. Dat is voor mij goed in mijn training richting Tokio."

Corona De coronapandemie en de daaruit voortvloeiende beslissing om de Spelen van Tokio uit te stellen naar 2021 bezorgden De Geus, net als veel andere sporters, een behoorlijke mentale tik. "Er viel een doel weg", zegt ze. "De eerste maand vond ik het lastig, moest ik ook wel huilen af en toe. Ik merkte dat ik klaar was voor de Spelen en toen dat wegviel, had ik het er wel lastig mee. Mijn vriend moest mij echt even opkrikken." Maar het uitstellen van het grootste sportevenement ter wereld had uiteindelijk ook positieve gevolgen voor De Geus, die hernieuwde motivatie vond, onder anderen bij surftoppers Kiran Badloe en Sil Hoekstra.

Kiran Badloe - Watersportverbond

"Je bent natuurlijk de wereldkampioen en de dames kunnen alleen maar naar jouw niveau toe groeien. Dus ik moest stappen maken om nog beter te worden. Ik heb getraind met Kiran en Sil en daarbij kwam ik tot nieuwe inzichten, bijvoorbeeld op technisch vlak." Met de mannen kan ze goed sparren over de sport, iets wat ze niet met haar buitenlandse concurrenten kan. "Ik wil ze niet beter maken en ik heb nog niet een Nederlandse op mijn niveau waarmee ik dat wel kan. Ik ben nog niet uitgeleerd, ik kan nog veel beter worden."

Nooit meer zoals in Rio Haar hoofddoel is dus Tokio, waar ze ook hoopt de nare smaak van de Spelen in Rio de Janeiro weg te spoelen. Vier jaar geleden miste ze daar het podium op één punt. Dat nooit weer, heeft ze zich voorgenomen. "Rio heeft mij zo veel motivatie gegeven om elke dag het uiterste uit mijn sport te halen. Ik merk dat ik in de wedstrijden wil strijden voor ieder punt. Rio heeft mij wel een beetje veranderd." "Rio deed best wel pijn, ik had wel een medaille verwacht. Ik wil heel graag laten zien dat ik de beste ben in het windsurfen."