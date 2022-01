Oud-finalist Cilic stunt tegen Roeblev, Tsitsipas weet niet dat hij heeft gewonnen

Vier jaar geleden boog Marin Cilic in de finale van de Australian Open pas na vijf sets voor Roger Federer. Dat was ook de laatste grote finale voor de Kroaat, die ook in Parijs de finale speelde en in New York zelfs de US Open op zijn naam schreef.

De laatste drie seizoenen wil het niet echt vlotten bij Cilic, 33 jaar inmiddels en weggezakt naar plek 27 op de wereldranglijst. In de derde ronde van de Australian Open liet Cilic weer eens zijn klasse zien. Tegen de als vijfde geplaatste Rus Andrej Roeblev zegevierde hij in vier sets: 7-5, 7-6 (3), 3-6, 6-3.

Van de vijf eerdere ontmoetingen won de Kroaat er maar één. En dat was ook nog eens in 2015 toen Roeblev pas 17 jaar oud was en de nummer 229 van de wereld. In Melbourne deed Cilic oude tijden herleven.