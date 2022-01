OMT-advies: heropen horeca, cultuur onder strenge voorwaarden tot 20.00 uur

Het Outbreak Management Team (OMT) adviseert het kabinet de horeca en de cultuursector tot 20.00 uur weer open te laten gaan. Dat staat in het jongste advies van het Outbreak Management Team (OMT) aan het kabinet, bevestigen ingewijden na berichtgeving door NRC. De heropeningen moeten volgens het OMT-advies wel gebeuren onder strenge voorwaarden.

De meest betrokken bewindslieden overleggen maandag met elkaar over de coronamaatregelen. Het kabinet zou van plan zijn om het OMT-advies op te volgen, maar er moet nog wel worden gesproken over de uiterste openings- en sluitingstijden. Met de sluitingstijd van 20.00 uur die in het OMT-advies genoemd wordt, blijft de nachthoreca dus dicht.

Welke voorwaarden verbonden worden aan de heropening is nog onduidelijk. Het zou bijvoorbeeld kunnen gaan om regels over verplichte zitplaatsen in de horeca en het gebruik van coronatoegangsbewijzen. Ook kan het gaan over een maximumaantal bezoekers in bijvoorbeeld restaurants en musea.

Na het Catshuisoverleg op maandag staat dinsdag, de dag waarop een definitief besluit wordt genomen, om 19.00 uur een coronapersconferentie gepland. Premier Rutte en minister Kuipers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport maken dan bekend wat de wijzigingen in het coronabeleid zijn.

'Te lang dicht'

Vorig weekend openden onder meer horecaondernemers al even de deuren, uit protest tegen het huidige beleid. Ook de cultuursector voerde deze week actie en burgemeesters riepen op tot het "fundamenteel herzien" van het coronabeleid.

Gisteren nog zei staatssecretaris Uslu voor Cultuur en Media dat de cultuursector zo snel mogelijk open moet. "Het is te lang dicht, dat moet veranderen", vond ze, voorafgaand aan het kabinetsberaad. Daarmee was ze stelliger dan Rutte en Kuipers, die een dag eerder nog zeiden dat ze ook hoopten op versoepelingen maar geen garanties wilden geven.

Kuipers en Rutte benadrukten dat er nog cijfers en informatie misten voor een besluit over versoepelingen. Zo is er nog niets bekend over de effecten van de heropening van het onderwijs, de kappers en niet-essentiële winkels. Die versoepelingen werden 15 januari doorgevoerd. "We zijn hoopvol, maar met een winstwaarschuwing", zei Rutte.