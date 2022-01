'Tientallen coronarelschoppers betalen schadevergoeding niet, deels fout Justitie'

Tientallen vandalen hebben geen schadevergoeding overgemaakt waar ze toe veroordeeld waren na coronarellen in verschillende steden in januari vorig jaar. Dat meldt RTL Nieuws na een rondgang.

Van een deel is niet bekend waarom het geld niet is overgemaakt, maar in 44 gevallen betreft het een fout van justitie, dat heeft nagelaten een fonds op te richten voor betalingen.

Voor het vernielen van straatmeubilair en politieauto's op en bij het Museumplein in Amsterdam werden 37 relschoppers veroordeeld, voor een bedrag van in totaal 16.000 euro. Ook zeven relschoppers uit andere steden hadden een bedrag in het nooit opgerichte fonds moeten storten.

Schade verhalen

Volgens RTL zijn er in totaal 312 daders veroordeeld voor rellen op verschillende plekken. Slechts in 20 procent van de gevallen legden de rechters überhaupt een schadevergoeding op. Toenmalig minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid sprak na de rellen harde taal dat de schade op daders verhaald zou worden, maar dat lijkt in slechts weinig gevallen gelukt.

Ook als een dader is veroordeeld tot een schadevergoeding en wel de juiste formele stappen zijn gezet, lukt het vaak niet om de schade vergoed te krijgen. Na de rellen in Eindhoven kreeg een man een schadevergoeding van 80.000 euro opgelegd voor het vernielen van het station. De NS heeft echter pas 2000 euro ontvangen en onduidelijk is of dat van de veroordeelde vandaal is, schrijft RTL Nieuws.